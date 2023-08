Gabri Veiga-Napoli, affare saltato: l’agente rivela il motivo

Il centrocampista di soli 21 anni lascia il Celta Vigo per accasarsi all'Al-Ahli, squadra della Saudi Pro League che in rosa può già vantare calciatori del calibro di Firmino, Mahrez e Kessié.

Benitez e il futuro di Veiga

A parlare dell'imminente trasferimento in Arabia di Veiga è stato il suo tecnico (a breve ex), Rafa Benitez, nell'odierna conferenza stampa: "Non sarà convocato per la gara di domani: emotivamente per un ragazzo della sua età non è facile gestire tutto, per di più in una partita contro il Real Madrid. Cambierà vita lui, così come la sua famiglia. Data l'età, magari potrà tornare a giocare in campionato più competitivi, o magari stesso la Saudi Pro League diventerà competitiva. È stata un'opportunità per il ragazzo e per la sua famiglia. Vederlo partire non ci fa piacere, ma va accettato che per il club sarà un beneficio dal punto di vista finanziario". Sta di fatto che appena qualche giorno fa, Veiga sembrava ad un passo dal Napoli, con l'intesa tra i club che sembrava raggiunta. Poi l'improvvisa interruzione. Il procuratore di Veiga, Pini Zahavi, ha spiegato il perché del brusco stop con i partenopei...