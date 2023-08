Gabri Veiga è a un passo dall'Al Ahli, Napoli beffato: cosa è successo

Veiga, l'Al-Ahli e il ruolo di Jasslie

Proprio quando mancavano solo i dettagli per l'intesa sullo stipendio, il club arabo si è inserito trovando l'accordo con il Celta Vigo e con Veiga. Inoltre, sembrerebbe che un ruolo importante sia stato giocato da Matthias Jasslie, il nuovo tecnico della squadra araba, ex Red Bull Salisburgo. Una vera e propria beffa per il Napoli, considerando che solo qualche giorno fa Zielinski aveva rifiutato proprio l'Al-Ahli decidendo di rimanere in Italia. Il talentuoso centrocampista spagnolo andrà dunque a rafforzare una rosa che in estate ha già aggiunto Ibanez, Kessie, Mahrez, Firmino e Saint-Maximin.