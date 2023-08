Arabia, c'è chi dice no: Zielinski resta al Napoli, ma è grana contratto

TORINO - C'è chi dice no all'Arabia Saudita: Piotr Zielinski ha rifiutato l'offerta dell'Al Ahli e per ora non andrà via da Napoli. Il centrocampista polacco aveva già espresso i suoi dubbi sul passaggio in Saudi Pro League e per questo proseguirà agli ordini di Rudi Garcia.

Una buona notizia per il tecnico francese che potrà continuare a contare su uno dei protagonisti del terzo scudetto del Napoli. Umore diverso invece per il presidente De Laurentiis che sperava in un buon incasso dall'Arabia per poter reinvestire sul mercato. Niente da fare invece, il polacco resta a Napoli e c'è anche la grana contratto da risolvere tra il calciatore, il suo entourage e il patron.

Zielinski rifiuta l'Arabia, De Laurentiis non incassa

Adesso De Laurentiis dovrà decidere se lavorare sul prolungamento del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 o se accettare altre offerte per il polacco. Intanto bisognerà vedere se la mancata operazione di Zielinski all'Ahli influenzerà anche il mercato in entrata. Il club lavora da tempo a Gabri Veiga del Celta Vigo. Il Napoli dovrà fare uno sforzo per arrivare ai 35 milioni di euro, più bonus, richiesti dal club spagnolo, e nelle prossime ore si tornerà a trattare. Il tutto sembra essere slegato dall'operazione Zielinski, ma sicuramente al Napoli manca una somma importante per poter lavorare con convinzione in questa finestra di calciomercato.