"Veiga nuovo rinforzo per Rudi Garcia: accordo tra Napoli e Celta Vigo"

Ore calde per il mercato Napoli . In casa azzurra sembra ormai ad un passo il tanto atteso rinnovo di Victor Osimhen , ma anche la cessione di Piotr Zielinski . Il centrocampista polacco sta per trasferirsi in Arabia.

Il sostituto di Zielinski è stato individuato da tempo dai partenopei: si tratta di Gabri Veiga, classe 2002 del Celta Vigo. Secondo Relevo, l'accordo tra gli azzurri e il club di appartenenza sarebbe ormai ad un passo.

"Veiga al Napoli, le cifre dell'affare"

La fonte spagnola rimarca come le due società abbiano raggiunto l'intesa, con solo alcuni dettagli da limare prima di ufficializzare la chiusura dell'affare. Veiga, partito dalla panchina nella prima partita giocata dal Celta Vigo in Liga e subentrato per soli 17', nei prossimi giorni dovrebbe partire direzione Italia per svolgere le visite mediche e siglare, successivamente, il contratto. Il Napoli aveva effettuato una prima proposta di 30 milioni di euro (10 in meno rispetto alla clausola rescissoria), rispedita però al mittente dagli spagnoli. L'accordo sarebbe ora stato trovato per una cifra di 36-37 milioni di euro più 5 di bonus, con il Celta che vedrebbe riconosciuta anche una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Per Veiga, con cui il Napoli ha raggiunto l'intesa già da tempo, dovrebbe sottoscrivere un contratto quinquennale. Dopo l'acquisto di Natan come sostituto di Kim, ecco il nuovo colpo per gli azzurri di Rudi Garcia.