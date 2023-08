Natan ufficiale al Napoli: quanto è costato il sostituto di Kim

Il Napoli ha trovato il sostituto di Kim, andato al Bayern Monaco, e dopo un'attenta valutazione di diversi profili ha scelto Natan . Il brasiliano è arrivato nella giornata di domenica nel ritiro a Castel di Sangro, dove si trovano gli azzurri, per svolgere le visite mediche e mettere la firma sul contratto che lo legherà ai partenopei per le prossime stagioni. Un trasferimento importante visto che per il suo cartellino De Laurentiis ha sborsato circa 10 milioni più bonus al Red Bull Bragantino (Brasile) col 12% che andrà al Flamengo e il 18% al Porto Vitoria.

Il difensore brasiliano è stato ufficializzato proprio in queste ore dopo aver depositato il contratto in Lega. Su Natan ha speso parole importanti anche il tecnico Rudi Garcia: "Non ha paura di giocare alto e di lasciare mezzo campo alle sue spalle. Lui è potente, quindi lasciamogli il tempo di imparare la lingua e conoscere i compagni". Si è mosso il mercato in entrata del Napoli, in attesa di capire il futuro di Osimhen e Zielinski, finiti sotto la lente degli arabi.

Natan-Napoli, il comunicato

Il Tweet del presidente Aurelio De Laurentiis,"Benvenuto Natan", con la foto del brasiliano e il numero uno azzurro al momento della firma, ha anticipato l'uscita del comunicato sul sito ufficiale. Di seguito la nota del club azzurro sull'acquisto del centrale classe 2001: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dal Red Bull Bragantino, le prestazioni sportive di Natan Bernardo De Souza".