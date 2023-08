Napoli, Garcia e gli 'infortuni di mercato'. E sul futuro di Osimhen...

Il nuovo tecnico dei partenopei ha così dichiarato: "E' stato un test molto attendibile. Sono giunte buone indicazioni, queste gare servono anche a fare esperimenti e provare varie soluzioni. E' stata una vera partita perchè la squadra tedesca ha avuto l'atteggiamento di un match ufficiale, è stata fisica e determinata e quindi siamo stati bravi a disputare una gara intensa ed ho visto una bella prestazione anche sotto l'aspetto del carattere. Al momento ho un numero giocatori non disponibili sia per motivi di prevenzione che per questioni di marcato e quindi oggi ho visto all'opera anche uomini che si sono adattati a vari ruoli".

Così Garcia su Osimhen

Sul futuro dell'attaccante nigeriano, Garcia si è espresso così: "Osimhen? Ci sono giocatori che sono a fine carriera e allora si può capire che vanno lì. Qualunque persona nel mondo non rifiuterebbe queste offerte indecenti a volte. Però quando sei un giocatore in piena maturità, che le tue stagioni più belle arrivano, non guardi neanche questo. Non sono Victor, quindi chiedete a lui".