Riscatto Fiorentina, Nizza ko. Ora Napoli, Roma e Lazio

NEWCASTLE (Inghilterra) - Dopo il ko con il Newcastle si riscatta la Fiorentina di Vincenzo Italiano che nell'ultimo test in terra inglese supera per 2-1 il Nizza. Buone notizie per la Viola in vista dell'inizio ufficiale della prossima stagione, tante le soluzioni provate dal tecnico che ha dato spazio a molti elementi della rosa.

Gara indirizzata nel primo tempo con le due reti decisive dell'attacco viola. Al 17' è Jovic a trovare il vantaggio che sorprende Schemichel, poi è Kouame alla mezz'ora a centrare il raddoppio sugli sviluppi di un corner. Nel finale accorcia le distanze Bouanani con una splendida rete che batte Terracciano, ma è troppo tardi per la rimonta rossonera. Dei nuovi acquisti della Fiorentina spazio dal primo minuto per Parisi e Sabiri, Infantino in campo nella ripresa, solo panchina invece per l'ex Juventus Arthur in campo per 80' contro i Magpies.

Le amichevoli di Napoli, Roma e Lazio

Ora toccherà anche alle altre big di Serie A scendere in campo per gli ultimi test estivi. Il Napoli sfida l'Augusta mentre per Roma e Lazio impegni contro Tolosa e Girona. Amichevoli importanti per Garcia, Mourinho e Sarri in vista della partenza del campionato. In campo anche il Lecce contro il Cadice, mentre per il campionato di Serie B amichevole per la Sampdoria di Pirlo che affronterà il Novara.