Natan, intesa con il Napoli: arriva dal Bragantino, le cifre dell'accordo

Il Napoli si avvicina sempre di più al sostituto di Kim. Dopo l'addio del difensore sudcoreano, che ha lasciato i partenopei per approdare al Bayern Monaco, il club di De Laurentiis ha individuato in Natan il profilo ideale per rimpiazzarlo. Il brasiliano classe 2001 negli ultimi anni ha giocato nel massimo campionato in Brasile con il Red Bull Bragantino.