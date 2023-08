Zielinski, sirene Al Ahli e addio Napoli? L'indizio social della moglie

Il futuro di Piotr Zielinski in casa Napoli è ancora molto incerto. Dalle trattative per il rinnovo ancora in stallo (il contratto scade nel 2024) fino alle sirene dall'Arabia Saudita. Gli arabi fanno paura ai partenopei perché l'Al Ahli potrebbe far spesa in Italia e comprare in un pacchetto solo il polacco e Osimhen, su cui è pronta un'offerta da 175 milioni e un ingaggio faraonico per il nigeriano.