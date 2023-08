Roma, tris d'assi: Paredes, Sanches, Zapata! Osimhen rinnova con il Napoli

Gli azzurri intanto hanno bloccato Gabriel Veiga (pronti 35 milioni per il Celta Vigo) per rimpiazzare Piotr Zielinski diretto in Arabia Saudita all’Al Ahli per 32 milioni (contratto triennale da 15 milioni annui). Scatenata la Roma, con Tiago Pinto che vuole regalare 5 acquisti a Josè Mourinho entro il primo di settembre. In arrivo dal Psg due centrocampisti: l’ex giallorosso Leandro Paredes a titolo definitivo (firmerà un biennale con opzione) e Renato Sanches in prestito (1 milione) con diritto di riscatto a 11-12.

Roma, si chiude per Zapata

Per l’attacco oggi giornata chiave sul fronte Duvan Zapata: il colombiano ha accettato la proposta romanista per un biennale da circa 3 milioni annui con opzione per il terzo anno; mentre all’Atalanta andrebbero 2 milioni per il prestito oneroso con diritto di riscatto (7 milioni) che potrà diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni. Su questi fattori dialogheranno le due società, tra l’altro dalla Dea (domani De Ketelaere farà le visite mediche) può approdare alla formazione romanista pure il centrale Demiral. Il quinto colpo della Roma sarebbe Marcos Leonardo del Santos, per il quale i capitolini non hanno ancora mollato la presa nonostante il muro eretto dal club brasiliano.