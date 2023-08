Barrenechea, altro mercato in uscita Juve: va al Frosinone

Prima dell'inizio della nuova stagione, i gialloblu hanno regalato al tecnico Eusebio Di Francesco un nuovo colpo in entrata: si tratta Enzo Barrenechea, centrocampista classe 2001 scuola Juventus.

Barrenechea dalla Juve al Frosinone

Barrenechea si appresta dunque a salutare il bianconero: raggiungerà in queste ore il Frosinone, con l'accordo tra i due club già raggiunto. Il calciatore ha dapprima accumulato esperienza tra i professionisti con la Next Gen, diventandone un punto fermo. Nella passata stagione, poi, ha iniziato ad affidarsi a lui anche Massimiliano Allegri, facendolo entrare in prima squadra (3 presenze in Serie A, 1 in Champions, 1 in Europa League). Ora la necessità di continuare il processo di crescita e maturazione, con l'esigenza di aumentare il minutaggio: di qui la decisione dei bianconeri di mandare il calciatore a giocare. Il centrocampista, infatti, è pronto ad accarsi ai gialloblu con la formula del prestito. Un percorso che potrebbe seguire presto anche Moretti. Partire per crescere e tornare più pronto: Barrenechea saluta la Juventus direzione Frosinone.