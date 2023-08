Miretti, il Bologna accelera: il mercato Juventus a una svolta

Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna ci hanno preso ormai giusto e vogliono continuare la loro opera di sfoltimento dell’organico. Sono, infatti, ancora tanti i calciatori bianconeri che devono essere collocati altrove. Chi per fare esperienza e tornare un domani alla Continassa per recitare un ruolo da protagonista. Chi invece perché non si è dimostrato all’altezza della maglia bianconera o più semplicemente non rientra nei piani tecnici del club.

Il nome maggiormente corteggiato tra i partenti in casa Juve è senza dubbio quello di Fabio Miretti. Un elemento su cui la dirigenza crede tanto per il futuro, come testimonia il rinnovo fino al 2027 siglato poche settimane fa. Per il talento bianconero sono arrivate le richieste di prestito da parte di Salernitana, Monza e Bologna. Occhio ai rossoblù che potrebbero accelerare nelle prossime ore, visto che ieri hanno ceduto Schouten al PSV per 15 milioni.