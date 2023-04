Prati, talentino d’oro e ultima tentazione Toro

In un’annata avara di soddisfazioni, per i tifosi della Spal, vedere l’esplosione del 19enne Matteo Prati è stata finora l’unica vera gioia stagionale . Al punto che fra i supporter ferraresi, da tempo circola la battuta: “Vagnati ha già chiamato per lui?”. In effetti, non è un mistero che i giovani talenti sfornati dal club di Ferrara facilmente possono finire al Toro, in virtù della militanza di Vagnati da dirigente della Spal, di cui ha fatto la storia recente da ds prima di sbarcare in granata da dt. Ed è un fatto che il Toro lo segua fin dai primi exploit, in virtù del rapporto preferenziale certo, ma non solo, perché il ragazzo sta dimostrando di avere stoffa da vendere.

Prati, il gioiello nel mirino del Torino

Prati era stato scovato la scorsa estate in Serie D nel Ravenna, la sua città di nascita. Ragazzo interessante con numeri discreti ma nessuno poteva immaginare che in B potesse fare così bene. La sua stagione di fatto è iniziata a Santo Stefano, nell’ultima giornata del girone d’andata: quel giorno, in casa contro il Pisa, De Rossi lo lancia dall’inizio e da allora non è più uscito dall’undici iniziale. Buona personalità, piedi educati, doti di regia non comuni per un ragazzo che compirà 20 anni solo il 28 dicembre. Anche un bel tiro, la porta la vede. Nel girone di ritorno coi suoi gol al Cittadella e a Pasquetta a Benevento, l’attuale tecnico Oddo ha raccolto le uniche vittorie del suo mandato. Ma il ragazzo si era messo in mostra anche per un pregevole assist nella sfortunata sconfitta di Cagliari. Un crescendo che sta suscitando molte attenzioni su di lui. E che l’hanno portato a entrare nel giro della Nazionale Under 20 dove si è subito imposto come uno degli elementi più dotati.

Il Mondiale Under 20 a fine stagione

A fine stagione disputerà il Mondiale di categoria: l’edizione si doveva disputare in Indonesia ma la Fifa l’ha cancellata, senza ufficializzare le nuove date e la nuova sede. Resta il fatto che, anche grazie a quella vetrina internazionale, Prati può diventare un pezzo davvero pregiato del mercato, non solo in Italia. Se lo si vuole, bisogna muoversi in anticipo. Certo, al Toro in A arriverebbe a fare pratica, nella massima serie sarebbe tutto da verificare. Ma se fosse scelto, potrebbe essere un’alternativa di prospettiva da far crescere all’ombra di Ricci, un altro a cui la B fece molto bene. Una cosa è certa: dopo il suo bel gol di Pasquetta che ha aperto la vittoria della Spal a Benevento, un destro di prima intenzione dal limite, il suo nome sarà finito nei radar degli algoritmi che utilizzano tutti gli operatori di mercato. E dunque, al di là dei rapporti preferenziali di Vagnati con la Spal, bisognerà spicciarsi.

I possibili scenari di mercato

C’è anche un’altra opzione, quella di acquistarlo e lasciarlo alla Spal in prestito ancora per un anno, quella che il club preferirebbe. Ma l’ipotesi è percorribile solo in caso di mantenimento della categoria e al momento, che la Spal si salvi, è tutto da vedere. Certo, un altro anno di B sarebbe molto formativo per lui, giocherebbe con continuità e potrebbe consolidare la sua crescita. Ma se ne riparlerà dopo il Mondiale Under 20. Perché una volta finito, potrebbe esserci la fila per lui.