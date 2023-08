Gabri Veiga al Napoli, colpo mercato in chiusura: i dettagli della trattativa

Meno di 24 ore e il Napoli tornerà in campo allo Stirpe di Frosinone per la nuova stagione di Serie A. L'obiettivo è difendere il tricolore che è stato conquistato nell'ultima annata da Luciano Spalletti e ora con Rudi Garcia , nonostante qualche variazione negli interpreti, c'è la voglia di fare bene anche in Champions .

Dopo la cessione di Kim in difesa è arrivato il brasiliano Natan dal Red Bull Bragantino, novità anche in mezzo al campo dove è arrivato Cajuste, entrambi presentati il 17 agosto. Due nuovi innesti per gli azzurri, ma che non sarebbero gli unici visto che De Laurentiis avrebbe trovato l'accordo verbale con il Celta Vigo per Gabri Veiga. Il 2002 spagnolo è vicino a essere un nuovo giocatore del Napoli, nonostante il no di Zielinski all'Arabia Saudita.

Gabri Veiga-Napoli, i dettagli della trattativa

Da giorni si è parlato di un possibile avvicinamento del Napoli a Gabri Veiga e la conferma è arrivata anche dalla prima giornata in Liga, dove il centrocampista è entrato solamente nei minuti finali. In queste ultime ore gli azzurri, con il presidente De Laurentiis, hanno lavorato per trovare la quadratura e l'intesa tra i due club: operazione da 30 milioni più 6 di bonus con gli ultimi dettagli da limare.

Un innesto giovane e un esborso economico importante da parte del Napoli per il centrocampista, di cui ha parlato anche Rafa Benitez. Gli azzurri sono vicini a inserire un altro tassello allo scacchiere del tecnico Garcia, e dopo la conferma di Osimhen, nonostante le voci dal mercato, la squadra è pronta anche a fare il suo esordio in Serie A per la stagione 2023/24 alle 18:30 contro il Frosinone, sabato 19 agosto.