Napoli, Natan: "Thiago Silva il mio idolo". Cajuste: "Onorato di essere qui"

Il neo difensore brasiliano, arrivato dal Red Bull Bragantino, si è presentato così: "Mi piace il numero 3, l'avevo nelle giovanili del Flamengo. Questo numero l'aveva Kim che è un grandissimo giocatore, ho tanto rispetto per lui. Ho lavorato molto per far sì di essere qui. Il mio idolo? Thiago Silva. Sono un giocatore veloce con tanta tecnica e grinta. Il mio ruolo è di difensore centrale, ma se serve sono pronto a fare anche il terzino sinistro". Natan si è già ben inserito nel gruppo: "Juan Jesus e Mario Rui mi aiutano tanto sia dentro che fuori dal campo.Il campionato italiano è molto tecnico e c'è tanta tattica, per un difensore è molto facile scegliere di venire qui. Ho trovato un gruppo sereno che mi ha accolto molto bene". Poi su Rudi Garcia aggiunge: "Col mister ho parlato poco, mi aiuterà a migliorare ulteriormente. I tifosi? Non vedo l'ora di fare il mio esordio con la maglia del Napoli al Maradona, qui il pubblico qui è molto appassionato".

Napoli, Cajuste: "Pronto a dare tutto"

Lo svedese classe 1999, appena arrivato al Napoli dopo l'esperienza allo Stade Reims, ha dichiarato: "Mi piace giocare in diverse posizioni e sono in grado di alternarmi in più ruoli a centrocampo, sia da play che da interno. Sono un giocatore che dà tutto per la squadra. E' un grande onore essere qui, nella squadra campione d'Italia. Mi sento un pezzo di una grande macchina. Il mio obiettivo è aiutare la squadra, spetta al mister la decisione di farmi giocare e sarà lui a scegliere quando". Il nuovo numero 24 azzurro ha poi parlato dei suoi nuovi compagni: "Sono stato impressionato da tutti, c'è un livello che non avevo mai visto. Nella scorsa stagione ho seguito il Napoli in Champions, non mi aspettavo di essere qui. E' una cosa eccitante ed esaltante". Infine, l'ex Reims ha concluso parlando dei suoi idoli: "I miei modelli sono tanti e tutti con caratteristiche diverse, ad esempio mi piacciono Witsel, Iniesta, Pirlo, Dembele e altri".