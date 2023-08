Osimhen, annuncio di De Laurentiis: “Resta. Ha altri 2 anni di contratto"

TORINO - Le sirene dell'Arabia Saudita hanno provato a richiamare anche Victor Osimhen , ma il Napoli non vuole perdere il suo bomber e a rassicurare tutto l'ambiente sono arrivate le parole del presidente Aurelio De Laurentiis che ha fatto chiarezza sul futuro dell'attaccante nigeriano.

Il patron azzurro ha fatto il punto sul suo numero 9 e ha annunciato che Rudi Garcia avrà a disposizione l'attaccante per questa stagione e non solo. E' dunque fuori dalla lista dei partenti Victor Osimhen che in questi giorni sta discutendo anche il suo prolungamento del contratto con il club. Niente Premier, niente Psg e niente Arabia, Osimhen resta a Napoli.

Osimhen, le parole di De Laurentiis

Queste le parole a Sky di De Laurentiis che alla domanda di mercato sul nigeriano non ha esitato a rispondere: "Osimhen resta, ha altri due anni di contratto, dove dovrebbe andare? Esistono dei contratti, e sono sempre da rispettare da entrambe le parti perché sono dei rapporti bilaterali. Finché la bilateralità c’è sì va sempre d’accordo e con Osimhen la bilateralità c’è dal primo momento. State sereni e tranquilli”. Ancora due anni di contratto dunque per uno dei protagonisti del terzo Scudetto, resta da capire se arriverà anche un rinnovo per il futuro sul quale filtra ottimismo.