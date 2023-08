Napoli, Gabri Veiga in arrivo? Benitez: "Ha una clausola, può partire"

A parlare della situazione di Gabri Veiga è il tecnico del Celta Vigo ed ex Napoli, Rafa Benitez. Lo spagnolo ha spiegato con chiarezza la situazione di Veiga nella conferenza stampa di avvicinamento alla sfida contro l'Osasuna che darà inizio alla nuova annata di Liga.

Benitez avvisa il Napoli: "Veiga ha una clausola"

"Gabri Veiga ha una clausola rescissoria e si parla molto del fatto che potrebbe andare via. Il mercato è così, l'interesse per lui è reale e può arrivare una squadra che paga e tu non puoi fare niente". Non usa mezzi termini Rafa Benitez che aggiunge: "È in una situazione come quella di altri giocatori di altre squadre. Ripeto, il mercato è aperto e c'è una clausola. Non sappiamo se andrà via". 40 i milioni da sborsare al Celta Vigo per Gabri Veiga, 21 anni e talento che piace molto a Benitez: "Può segnare gol e aiutare la squadra a vincere, ma la situazione è quella che è. Per noi l'ideale sarebbe risolvere presto la questione, ma di base sono contento di averlo. È arrivato un pò più tardi in squadra quest'estate, gli manca il ritmo partita che possono avere i compagni, ma resta un giocatore importante".