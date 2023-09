Kolo Muani clamoroso! “È scappato a Parigi, vuole solo il Psg”

Kolo Muani ha le idee chiare e la sua volontà è quella di andare al Psg. Una scelta che sta facendo infuriare l' Eintracht Francoforte che non vuole saperne di cedere l'attaccante. Un braccio di ferro che ormai va avanti da settimane tra il centravanti e il suo club, ma nelle ultime ci sarebbero altre novità che spingerebbero il francese in direzione Parigi.

Il classe '98 vorrebbe provare una nuova avventura in patria e lasciare la Bundesliga, ecco perché, secondo quanto riportato da media francesi e tedeschi, il giocatore sarebbe scappato a Parigi con tutta la famiglia.

Kolo Muani, braccio di ferro Eintracht

Difficile capire come andrà a finire la vicenda tra Kolo Muani e l'Eintracht Francoforte visto le poche ore a disposizione prima della chiusura del mercato. La volontà del giocatore è forte e il messaggio mandato al club è chiaro. Lui vuole soltanto il Psg, che ora attende alla finestra l'epilogo della telenovela e osserva come spettatore interessato. Intanto i parigini hanno ufficializzato Bradley Barcola che "si è unito al Paris Saint-Germain con un trasferimento permanente dall'Olympique Lyonnais, con l'attaccante francese che ha firmato un contratto quinquennale con Les Rouge et Bleu, impegnandosi così con il club fino al 2028. Indosserà il numero 29".