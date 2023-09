Palmer, il Wonder Boy di Guardiola al Chelsea. Nunes da Pep: Premier d'oro

Continuano le spese folli in Premier League e il club protagonista è stato senza dubbio il Chelsea di Todd Boehly che, in questa sessione di mercato, ha speso oltre un milardo di euro circa. L'ultimo colpo dei blues è stato Cole Palmer, il dodicesimo per la società londinese, acquistato per 47 milioni più tre di bonus dal Manchester City .

Una cessione a sorpresa per la squadra di Guardiola, perché il classe 2002 in questa stagione è sceso in campo, soprattutto dopo l'infortunio di De Bruyne, in tutte le gare trovando anche due gol (uno nel Community Shield e l'altro nella finale di Supercoppa Europea) oltre a esser stato decisivo per la Vittoria degli Europei U21 dell'Inghilterra. Con i soldi incassati i Citizens sono andati alla riscossa su Matheus Nunes del Wolverhampton, ufficializzato per una cifra vicina ai 62 milioni di euro. Quarto colpo del mercato dopo gli arrivi di Kovacic, proprio dal Chelsea, Gvardiol e Doku.

Palmer-Chelsea: "Qui posso mostrare il mio talento"

Il Chelsea ha ufficializato l'arrivo di Palmer dal City: "Il Chelsea è lieto di annunciare la firma del nazionale inglese Under 21 Cole Palmer dal Manchester City. Palmer ha firmato un contratto di sette anni – con un'opzione di club di un ulteriore anno – a Stamford Bridge e si unirà alla squadra di Mauricio Pochettino prima della nostra partita di Premier League con il Nottingham Forest".

Dopo la firma sul contratto di sette anni sono arrivate anche le prime parole del centrocampista offensivo: "Sono eccitato per questo trasferimento non vedo l'ora di scendere in campo. Ho scelto questo club perché attratto dal loro progetto, e perché sono convinto del fatto che qui potrà mostrare tutto ciò di cui sono capace". Da Palmer a Nunes, i dettagli...