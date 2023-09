David, Milan-Inter al derby di mercato per il salto di qualità definitivo

La caccia al 9 proseguirà anche nell’estate del 2024. La fame di Inter e Milan per un nuovo centravanti non si è esaurita con Thuram, Arnautovic e il colpo di coda Jovic . Andrà avanti e si prospetta una nuova sfi da fra i due club per Jonathan David del Lille . Profilo che da anni intriga Ausilio e Moncada, ma anche uomini mercato di altre società che potrebbero iscriversi a questa corsa, in Italia - il canadese piace da sempre a Giuntoli per la Juventus e potrebbe essere un possibile sostituto di Osimhen al Napoli -, così come in Europa.

L'ultimo mercato del Milan, si è chiuso con la "toppa" Jovic, ma manca ancora quell’attaccante al quale affi dare le chiavi del reparto off ensivo per gli anni a venire. Giroud, infatti, non è eterno e al termine di questa stagione le parti valuteranno se andare avanti insieme oppure dirsi addio dopo tre proficue stagioni.

Mercato Milan, occhi su David

Per questo tutto fa pensare che il focus primario del mercato estivo 2024 del Milan sarà sul centravanti. I tentativi, risultati infruttuosi per le vicende già raccontate per Taremi del Porto sono stati un segnale, così come è un segnale evidente di come al quarto piano di Casa Milan piaccia, e non poco, David. Contratto in scadenza il 30 giugno 2025, l’attaccante canadese, come anticipato, è un chiodo fisso di Moncada e non solo, ma la sua valutazione monstre dell’ultima estate, ovvero 60-70 milioni, ha fatto desistere anche i club più ricchi nel dare l’assalto a un 23enne che, nelle ultime stagioni, è andato in progressione: 13, 15 e 24 gol.

Gli ottimi rapporti che intecorrono tra il Milan e il Lille, come dimostrano anche i dialoghi di maggio per la risoluzione del “lodo Leao”, potranno essere un punto sul quale il Milan farà affi damento per provare a strappare un prezzo “vantaggioso” rispetto a quello che c’è attualmente scritto sul cartellino. Il punto verrà fatto più avanti, anche se la programmazione di questi colpi inizia, di solito con mesi d’anticipo. Il Milan ci proverà, salvo cambi strategici od occasioni che possano capitare sul mercato, ma David è sicuramente un nome caldo per il futuro dei rossoneri.