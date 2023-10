Conte: "Juve, pentito di averti lasciato. A Roma e Napoli andrei, ma..."

" L'addio più sofferto? Quello di cui mi sono più pentito è quello alla Juventus dopo tre anni. Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi... Decisi di andar via". È quanto dichiarato da Antonio Conte ai microfoni di 'Belve', programma in onda sui canali Rai. L'ex tecnico bianconero, oltre che di Inter, Chelsea, Tottenham e Nazionale, ha parlato anche delle possibili future scelte professionali.

Su Roma e Napoli

"Se mi piacerebbe allenare la Roma e il Napoli? Sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono - ammette Conte senza indugio -. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza. Perché non ora? Non predo squadre in corsa perché sono situazioni create prima". Il tecnico salentino, che in carriera ha allenato anche Arezzo, Bari, Atalanta e Siena, tocca poi vari argomenti, tra cui il caso della truffa del broker Massimo Bochicchio, il 'no' all'Arabia, la lite con Mourinho e le 'sex lesson' ai calciatori...