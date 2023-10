Douglas Costa libero sul mercato: l’Arabia chiama, i tifosi Juve anche

Douglas Costa ha deciso di lasciare i Los Angeles Galaxy ed è momentaneamente svincolato, alla ricerca di una nuova squadra. Ma probabilmente per poco. Il brasiliano, infatti, sembra già vicinissimo ad un trasferimento in Saudi League: nelle prossime settimane sarà in Arabia Saudita per valutare le varie proposte e sembra intenzionato a provare l'esperienza nel massimo campionato arabo. Il futuro di Douglas Costa molto probabilmente sarà in terra saudita.