Taremi, derby di mercato Inter-Milan a gennaio? "Era pronto già quest'estate"

Retroscena di calciomercato svelato da Rahman Rezaei, vice commissario tecnico dell'Iran, su Mehdi Taremi. L'attaccante è stato accostato in estate a Milan e Inter e Rezaei, ai microfoni di Sportitalia, ha dichiarato: "Taremi si sente nel momento giusto per cambiare e fare un ulteriore salto in una grande. Mentalmente è pronto, lo era già in estate, anche se alla fine non è stato possibile chiudere l'operazione che lo stava portando in A. Era pronto ad andare al Milan, lo vedrei bene lì, ma in qualsiasi squadra in generale".