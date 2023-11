Kelly-Juve, che sfida con il Milan: per Giuntoli è uno dei profili ideali

Sì, c’è anche la Juventus in piena corsa per accaparrarsi le prestazioni del mancino anglo-giamaicano Lloyd Kelly , aitante difensore centrale del Bournemouth , e nella difesa bianconera c’è penuria di centrali di piede sinistro. Se è vero che il dt milanista Geoffrey Moncada ha visionato il ragazzo una settimana fa al Vitality Stadium nel match contro il Burnley , è altrettanto vero che Cristiano Giuntoli , il “Football Director” bianconero è da tempo sulle piste dell’ex capitano delle “Cherries”.

Kelly-Juve: per Giuntoli è uno dei profili ideali

L’ex ds toscano del Napoli lo ritiene uno dei profili ideali perché Kelly è giovane (25 anni compiuti il mese scorso), forte (190 centimetri per 86 chili), veloce, aggressivo e soprattutto a parametro zero. Il suo contratto scadrà fra meno di otto mesi: il 30 giugno 2024. Arrivò a Bournemouth (città costiera del Dorset, nel sud-ovest dell’Inghilterra, affacciata sulla Manica) nell’estate 2019 proveniente dal Bristol City che ricevette 13 milioni di sterline pari a circa 15 milioni di euro. L’estate scorsa Klopp lo voleva portare ad Anfield: 20 milioni l’offerta al Bournemouth. Ma il proprietario americano Bill Foley disse di no dopo essersi consultato con l’amministratore delegato Simon Francis e il nuovo “coach” basco Andoni Iraola, assunto per sostituire il licenziato Gary O’Neil (attualmente al Wolverhampton).