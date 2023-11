Colpani-Inter: avanti tutta e Marotta apre la porta al gioiello del Monza

«Se ci saranno cose concrete le svilupperemo sicuramente più avanti». Una frase che in ambito di mercato preclude più a un’apertura che a una chiusura, a una conferma (di fatto) di un interesse. Aggiungiamoci poi chi la pronuncia: l’ad dell’Inter, Beppe Marotta, intervenuto alla presentazione di ‘Ficts Festival Sport Movies & tv’. E a proposito di chi: Andrea Colpani. Il centrocampista del Monza che i nerazzurri hanno messo nel mirino per rinforzare la mediana nella prossima stagione. Alto (184 cm), italiano e con una certa propensione ad andare in gol, Colpani sembra avere tutte ma proprio tutte le caratteristiche che piacciono tanto alla società quanto al tecnico Inzaghi. Poi, che Colpani in questo momento faccia molto felice anche il Monza, club dove gioca e che ne detiene il cartellino (ha un contratto fino a giugno 2028, blindatissimo) è una questione che si dovrà affrontare, ma che non preoccupa troppo gli uomini di mercato nerazzurri. Intanto perché i rapporti tra i club sono ottimi. Sempre Marotta: «Col Monza abbiamo ottimi rapporti, all'interno della sua rosa ha degli elementi validi sia per le squadre di club sia per la Nazionale». Inoltre un dirigente esperto come Adriano Galliani (ad dei biancorossi), che per ora ha negato trattative in essere che coinvolgano il centrocampista, sa benissimo che se il ragazzo continuerà così per tutta la stagione (in campionato 10 presenze e 5 gol) sarà difficile tenerlo in Brianza, se arriveranno a bussare le big. Status nel quale si riconosce l’Inter, per esempio. Alla quale Colpani piace, e tanto, come sembrano suggerire le parole di Marotta.