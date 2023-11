Como, clamorosa decisione: via Longo, squadra a Fabregas

COMO - Clamoroso a Como: Cesc Fabregas è pronto a prendere il posto di Moreno Longo sulla panchina dei lariani. Il centrocampista spagnolo, che ha chiuso la sua straordinaria carriera da calciatore in Serie B lo scorso anno con i lombardi, era stato promosso a tecnico della Primavera ma già dopo pochi mesi compie il grande salto ed è pronto ad allenare i suoi ex compagni. Al momento la squadra è settima in classifica con 21 punti, frutto di sei vittorie e tre pareggi, a -8 dal Parma capolista ma con una partita in meno (13 contro 12, spostata la gara della 3ª giornata contro il Lecco).

Como, Fabregas pronto ad allenare gli ex compagni "Sta andando bene e i ragazzi stanno provando a fare quello che gli chiediamo - ha spiegato Fabregas qualche settimana fa a proposito dell'esperienza sulla panchina della Primavera lariana -. Sono contento e andiamo avanti così. A loro dico sempre che la cosa importante è la mentalità con la quale si gioca. Anche per me il primo giorno è stato ricco di emozioni. Il livello del club si sta alzando e non solo per quanto riguarda la prima squadra. Tutti devono fare del loro meglio, consapevoli che ci può essere sempre un altro ragazzo che può prenderti il posto. Sognando, sempre, di arrivare fra i Pro". Ora, però, è già giunto il momento del passaggio in cadetteria.

I numeri di Moreno Longo con il Como Tornando a chi dovrebbe lasciare, ovvero l'ex Torino Moreno Longo, è arrivato a Como a settembre dello scorso anno per sostituire Giacomo Gattuso e ha chiuso al 13° posto. In totale sono 45 i gettoni sulla panchina dei lariani, con un bilancio di 16 vittorie, 17 pareggi e 12 sconfitte, per una media punti a partita di 1,44. Troppo poco, probabilmente, per le ambizioni del club lariano, che punta su Cesc Fabregas, uno che allenatore lo era già in campo.

