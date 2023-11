Taremi, addio al Porto? "Può andare a guadagnare 10 milioni l'anno"

Il futuro di Mehdi Taremi sembra sempre più lontano dal Porto . L'attaccante iraniano classe 1992 è uno dei punti fermi dei Dragoes di Sergio Conceiçao , ma il suo contratto è in scadenza il 30 giugno e, con tutta probabilità, non lo rinnoverà, con l'addio previsto a gennaio oppure la prossima estate da parametro zero. Una sensazione che diventa più concreta dopo le parole del presidente dei portoghesi.

Il presidente del Porto sul futuro di Taremi

Pinto Da Costa, numero uno del Porto, ai microfoni di SIC Noticias, ha fatto il punto sulla situazione dell'attaccante: "Bisogna essere realisti, ha ricevuto delle proposte che non ha ancora accettato ma che potrebbero portarlo a guadagnare 10 milioni l'anno. Se ci date 20 milioni (10 di ingaggio netto e 10 di lordo, ndr) gli rinnoviamo il contratto". Su Taremi, ad oggi, tra le squadre interessate fortemente c'è l'Inter. Ma la scorsa estate a provare a prenderlo c'era un'altra italiana, il Milan: "Con loro non c'è stata nemmeno una discussione: hanno presentato offerte che non si sono mai avvicinate al valore della calusola". Futuro in Italia o chissà dove, l'unica (apparente) certezza è che l'avvenire di Taremi non sarà più al Porto.