Zielinski, rinnovo col Napoli in stallo. E l'Inter è pronta con la proposta

MILANO - Che recuperi o meno, che giochi o no, gli occhi dell’ Inter domani sera saranno anche su Piotr Zielinski . Il centrocampista polacco, rimasto a Napoli dopo un’ estate in bilico, con l’Al-Ahli pronto a fargli ponti d’oro per portarlo in Arabia - 12 milioni a stagione per tre anni, 30 per il club -, ha ancora il contratto in scadenza nel giugno 2024 e all’orizzonte non si vedono margini di manovra per prolungare con la società di De Laurentiis. Condizione contrattuale che ha ovviamente attirato le attenzioni di molti club europei, con Juventus e soprattutto Inter fra le più interessate in Italia. D’altra parte, come insegna la storia degli ultimi anni, il ds nerazzurro Ausilio e il suo vice Baccin hanno messo a segno diversi colpi a zero e Zielinski, per età (compirà 30 anni il 20 maggio), qualità e duttilità, viene visto come un perfetto complemento per il centrocampo di Inzaghi, un’ottima alternativa, anche in previsione futura, di Mkhitaryan che presto firmerà il rinnovo fino al 2025 con opzione per il 2026.

Il Napoli non vuole perdere Zielinski

Cresciuto di fatto nel nostro calcio - Piotr è sbarcato a Udine nel 2011 quando aveva 17 anni -, Zielinski sembra ormai destinato a dire addio al Napoli. Sono già diverse estati che si parla di una sua partenza: prima all’estero, sponda inglese, quindi la Juventus, infine l’Arabia. Il Napoli non vorrebbe perdere una delle pedine chiave della squadra che la scorsa annata ha vinto lo scudetto: De Laurentiis ha proposto al suo agente Bolek un triennale da 3 milioni a stagione, dunque meno rispetto a quanto percepisce oggi Zielinski, ovvero 4 milioni. Offerta che infatti il polacco e il suo entourage per il momento non hanno accettato. Il Napoli ha ancora una speranza di trattenerlo ed entro fine anno potrebbe esserci un nuovo summit fra le parti, ma se De Laurentiis resterà fermo sull’ultima proposta, difficilmente si arriverà a un accordo.

A quel punto spera di inserirsi l’Inter, che in estate si troverà nella situazione di dover inserire in rosa un sesto centrocampista e l’idea della dirigenza è quella di aggiungere - al netto di una possibile partenza di un big, a fronte di un’offerta irrinunciabile -, un elemento di spessore. Non a caso, un’alternativa a Zielinski è il neo azzurro Colpani, pure lui nel mirino della Juventus, ma - al contrario del polacco - da pagare, e tanto, al Monza. Dunque l’Inter vuole affiancare un top player a Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Frattesi e Asllani. Sensi, in scadenza di contratto, andrà via (anche a gennaio, se qualcuno però metterà sul piatto un’offerta per il cartellino, altrimenti il giocatore resterà fino a giugno), così come non sono attualmente alte le possibilità di una conferma di Klaassen, apparso mercoledì a Lisbona poco integrato nel giocattolo di Inzaghi.

La proposta dell'Inter a Zielinski

Di certo l’Inter non avrebbe problemi a soddisfare le richieste di Zielinski, anzi, visti gli standard del monte ingaggi nerazzurro, l’idea è quella di proporre al polacco un quadriennale da 4-4.5 milioni più bonus. L'ex Udinese ed Empoli, a Napoli dal 2016, in questa stagione non ha saltato una partita e ha giocato da titolare ben 17 delle 18 gare disputate dagli azzurri, con 3 gol e altrettanti assist. Numeri in linea con quelli ottimi delle precedenti sette annate sotto il Vesuvio dove è arrivato a quota 347 presenze (ottavo di tutti i tempi, a meno uno da Callejon) con ben 50 reti (17°). Numeri che all'Inter hanno analizzato e che vengono ritenuti in linea col progetto nerazzurro.