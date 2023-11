Colpani, è ancora Juve-Inter: perché è il talento ideale per i bianconeri

Da Rovella...a Colpani

Il primo esame, andando per ordine, è quello che attende la Juventus. Elogiata dall’opinione pubblica per il cammino sostenuto finora, per nulla intimorita dal recente domino di defezioni, anzi ringalluzzita nelle ambizioni dal solido pareggio ottenuto domenica di fronte alla capolista. E proprio per non vanificare il ruolino di marcia più immediato, fatto di cinque affermazioni di fila prima dell’1-1 firmato da Vlahovic e Lautaro Martinez, la squadra sta lavorando con attenzione anche sulla tenuta mentale, al fine di non incappare in pericolosi cali di tensione. L’avversaria, in ogni caso, dovrebbe far suonare il campanello d’allarme, alla luce del doppio passo falso imposto dal Monza un anno fa: all’andata, in Brianza, nella giornata dell’esordio di Palladino in panchina, e pure al ritorno, a Torino. Certo, di fronte non ci saranno più Rovella e Carlos Augusto. Ma nuovi talenti in rampa di lancio come Colpani, tra le note più liete di questo avvio di stagione tanto per il Monza quanto per l’Italia di Spalletti.