Lewandowski e il Barcellona possono lasciarsi prima del tempo: c'è una clausola

BARCELLONA (Spagna) - " Il Barcellona potrebbe liberare a parametro zero Robert Lewandowski grazie ad una particolare clausola presente nel suo contratto". È quanto si legge sulle colonne di Sport, secondo cui il 35enne bomber polacco, che dopo l'acquisto dal Bayern Monaco nell'estate del 2022 - a fronte di un pagamento di 45 milioni di euro - ha firmato con il club catalano un contratto quadriennale, potrebbe essere 'scaricato' con un anno di anticipo , e quindi al termine della stagione 2024-25. Stando sempre a quanto riportato dal quotidiano spagnolo, tale postilla sarebbe attivabile nel caso in cui l'attaccante - nella prossima annata calcistica - giocherà meno del 55% delle partite in programma . Inoltre, va sottolineato, a tal proposito, che sarebbero conteggiate soltanto quelle in cui resterebbe in campo per un minimo di 45 minuti .

La situazione Lewandowski-Barcellona

Lewandowski si è presentato ai suoi nuovi tifosi del Camp Nou con 33 reti in 46 partite nella stagione d'esordio, cui ne ha aggiunti altri 8 - in 16 apparizioni - in quella in corso, la sua seconda in maglia blaugrana. Ma oltre allo strepitoso rendimento in campo, il Barcellona deve inevitabilmente fare i conti con il proprio bilancio, 'sofferente' da alcuni anni. Il bomber polacco. Il suo addio anticipato, infatti, abbasserebbe il monte ingaggi di circa 25 milioni di euro: una exit strategy che potrebbe diventare allettante nel caso in cui l'ex Bayern Monaco, fra un anno e mezzo e quindi ormai 37enne, abbia ormai perso la titolarità nella formazione catalana.