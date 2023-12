Bayern Monaco, sguardo verso il futuro: preso Zaragoza dal Granada

Il mercato non dorme, mai. In uno dei momenti cruciali della stagione sporitva, il Bayern Monaco, che ha visto rinviata l'ultima partita di Bundesliga, piazza già il primo colpo in vista della prossima stagione. Si tratta di Bryan Zaragoza, fantasista classe 2001: lo spagnolo arriva dal Granada, club nel quale rimarrà fino alla fine del campionato. Il calciatore ha siglato con i bavaresi un contratto quinquennale, dunque fino al 30 giugno 2029.