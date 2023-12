Vidal, futuro al Boca Juniors? Dipende da Riquelme e dalle elezioni...

"La Bombonera è una cosa pazzesca". Arturo Vidal non ci ha girato attorno a precisa domanda su cosa pensasse dello stadio del Boca Juniors . Parole che sanno di segnali perché a distanza di qulche mese c'è la possibilità concreta che l'ex centrocampista di Juve e Inter possa trasferirsi nel club argentino. Il suo garante di fiducia non è un giocatore qualsiasi bensì Roman Riquelme, una bandiera per il club e i tifosi. E proprio dall'Argentina stanno arrivando voci sul futuro del cileno, da poco rientrato in campo con l' Atletico Parananense dopo il suo infortunio.

Vidal, il Boca e le elezioni di Riquelme

Qualche giorno fa il centrocampista ha postato sui suoi social una storia che lo ritrae negli spogliatoi dell'Atletico Parananese dopo la seduta di allenamento. Un ritorno in campo che è stato festeggiato dallo stesso calciatore con un post su Instagram: "Finalmente oggi sono riuscito a scendere in campo, grazie a Dio. Sono molto contento come quando ho fatto il mio debutto da professionista". Vidal ha superato il problema al ginocchio accusato con la sua nazionale a settembre e che l'ha costretto a operarsi. A distanza di tre mesi è tornato in campo anche se il suo futuro è ancora tutto da decifrare. Il cileno ha ammiccato più e più volte al Boca Juniors, parlandone anche nel suo canale Twitch: "Sarebbe un sogno firmare per il Boca".

Con il contratto in scadenza a dicembre, ovvero alla fine di queste mese, ha poi ribadito: "Roman è quello che deve chiamare, lo sa". Dall'altra parte Riquelme è alle prese con le elezioni presidenziali proprio nel club che l'ha visto crescere e, secondo quanto riportato da Olé, Vidal sarebbe proprio il primo rinforzo qualora dovesse vincerle. Non solo il Boca per dal Cile, più precisamente il Colo Colo - la prima squadra di Arturo - ha mostrato interesse verso il centrocampista con le parole del suo presidente, Alfredo Stohwin: "Probabilmente è uno dei tre migliori giocatori della storia del Cile, quindi come posso non considerarlo. E questa è la sua casa".