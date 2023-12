"Kubo infiamma il mercato: è sfuggito al Napoli, ora fa gola allo United"

Manchester United, dall'Inghilterra: "Kubo osservato speciale"

Il Manchester United avrebbe, perciò, inviato uno scout per guardare Kubo in almeno sette occasioni. Il nazionale giapponese, 22 anni, ha trascorso quattro anni nella famosa accademia La Masia di Barcellona ??prima di firmare per il Real Madrid nel 2019. Non ha mai giocato per la prima squadra dei Blancos perché è stato ceduto in prestito a Maiorca, Villarreal e Getafe. Ha lasciato definitivamente il Bernabeu prima della scorsa stagione quando la Real Sociedad lo ha ingaggiato per 5,5 milioni di sterline: una rivelazione in Liga dove ha segnato 15 gol e fornendo 13 assist in 67 partite. "Le sue prestazioni impressionanti hanno visto il Napoli offrire 26 milioni di sterline in estate, ma la Sociedad ha rifiutato l'offerta".