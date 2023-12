Zielinski, nebbia Inter e superofferta: tra sfida con la Juve e rilancio Napoli

MILANO - È... nerazzurra la nebbia di cui ha parlato Aurelio De Laurentiis spiegando il perché tra Piotr Zielinski e il Napoli la trattativa per il rinnovo si sia arenata in un vicolo cieco. L’Inter, sempre attentissima a quanto offre il mercato dei parametri zero, si è fiondata sul centrocampista polacco che a giugno si svincolerà dal Napoli per farsi trovare in pole position in caso di rottura tra le parti. Una politica già premiante per Marcus Thuram: per questo motivo non sarebbe un problema esaudire i desiderata di Bartolomej Bolek, procuratore del giocatore, a livello di commissioni (per il francese l’Inter ha sborsato 8 milioni, un’inezia a fronte del valore del giocatore). Per Zielinski (che in estate aveva ricevuto un’offerta triennale dall’Al-Ahli da 12 milioni a stagione...) è invece pronto un quadriennale da 4.5 milioni.