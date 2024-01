Echeverri, parte il tour City Group: dopo il River a Girona e poi a Manchester

La corsa per ingaggiare Claudio Echeverri è terminata con il Manchester City che ha raggiunto il traguardo anticipando la folta concorrenza, come ha riportato il The Guardian nei giorni scorsi. Sì perché su El Diablito si erano posati gli occhi di tante squadre in Europa: dal Barcellona fino alla Juventus (visionato da vicino in un torneo in cui ha rifilato un poker proprio ai bianconeri),passando anche per Real Madrid e Psg. Insomma tutti avevano addocchiato il nuovo Messi, perché è così che viene chiamato in Argentina: la 10 sulle spalle dell'Albiceleste al Mondiale U17 e le movenze che ricordano tanto quelle della Pulce. Il River Plate avrebbe dovuto accelerare per la sua cessione perché il ragazzo non ha voluto rinnovare il contratto (in scadenza a dicembre 2024) e così il City Group avrebbe pagato la clausola da 25 milioni (18 più 9 di bonus legati a risultati e statistiche come ha riportato Olé). Il giocatore, però, non arriverà subito in Europa perché il City ha previsto per lui alcune tappe intermedie...