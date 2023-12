Echeverri scuote il mercato: “Non rinnovo col River”. Juve, che fai?

Il talentino del River Plate scuote il mercato: Claudio Echeverri, detto El Diablo, ha detto chiaro e tondo che non rinnoverà il suo contratto con i Millonarios. Su di lui ci sono le big europee, come il Barcellona, che ha già manifestato il suo interesse verso il 17enne. Dopo aver vinto il Champions Trophy battendo il Rosario Central 2-0, Echeverri ha dichiarato: "Sto migliorando, devo ancora farlo, ma farò il precampionato e poi starò bene fisicamente. Oggi ho faticato, ma sono preparato e ho tanta voglia di vincere. Il mio agente ha parlato con il presidente. Si è discusso di tante cose. Si è detto che non rispondeva alle chiamate, ma erano sempre in contatto. Non rinnoverò, ma resterò ancora sei mesi o un altro anno, poi si vedrà". Sul Diablito ha messo gli occhi anche Giuntoli, ma la concorrenza è forte.