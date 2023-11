Echeverri apre l’asta mercato: le chance della Juve per il Messi destro

Claudio Echeverri , 17 anni Maglia numero 10 dell’ Albiceleste e fascia da capitano al braccio, con gli occhi del mondo estasiati dalla sua classe. Non è Messi , ma poco ci manca . Almeno nell’immaginario di molti addetti ai lavori sudamericani, che gli hanno già affibbiato la scomoda quanto illustre etichetta di erede di Leo. Tutti pazzi per El Diablito . Mezza Europa, infatti, è sulle tracce di Claudio Echeverri, talento argentino classe 2006 che sta incantando al Mondiale Under 17 . La tripletta realizzata nei quarti di finale al Brasile ha fatto il giro del mondo, accendendo ancor di più i riflettori sul gioiello di proprietà del River Plate . Un boom che non sta passando inosservato e promette di scatenare una vera e propria asta internazionale. Le pretendenti, appunto, non mancano e aumentano gara dopo gara. Tra coloro che lo seguono ormai da tempo e corteggiatrici dell’ultima ora.

Echeverri, la Juventus e non solo

Tra i club in azione per prenderlo da diversi mesi (almeno dallo scorso Sudamericano Under 17 dove indossò i panni del mattatore con 5 gol e 3 assist in 8 presenze) ci sono Juventus, Atletico Madrid e Benfica. A loro si sono aggiunte nel frattempo super potenze come Manchester City e Psg più altre due italiane (Milan e Inter seppur in maniera più defilata) durante la rassegna iridata in corso. A completare il lotto ci ha pensato il Real Madrid, che aveva mandato un proprio scout a visionarlo in occasione di Argentina-Brasile. Inutile dire che la relazione stilata dall’emissario dei Blancos è stata, a dir poco, eccellente. Insomma: l’asta è aperta. Per la gioia di Claudio e dei suoi rappresentanti, visto che il River non può tirare troppo la corda.