"Echeverri piace a tutti: la Juve c'è. E la clausola del River Plate..."

Un nome che circola già da tempo sui taccuini dei club più importanti d'Europa. Adesso nessuno più è indifferente a Claudio Echeverri , letteralmente esploso durante il Mondiale U17 con l' Argentina e autore di una tripletta messa a segno contro il Brasile . Come riportato da As, sono tante le società che hanno adocchiate il talento della Seleccion, tra cui anche tre italiane.

"Echeverri da impazzire: c'è anche la Juve"

Il quotidiano spagnolo rimarca come tutti i club più importanti siano ingolositi dal talento argentino, in forza al River Plate, e con una clausola rescissoria presente nel contratto pari a 25 milioni di euro. Su di lui molte delle squadre europee più forti: Real Madrid, Psg, Manchester City, Benfica, Atletico Madrid, Inter e Milan. Sul classe 2006 però ci sarebbe anche la Juventus, che lo seguirebbe da tempo: i bianconeri furono stregati dal talentino, che compirà 18 anni il prossimo 2 gennaio, in una particolare occasione nel lontano 2017. Sarà guerra aperta per il nuovo talento argentino, i top club d'Europa sono pronti a darsi battaglia per lui.