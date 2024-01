Mercato Toro: Zima verso la Germania e Lovato si avvicina. Su Saldanha...

TORINO - In questa fase di stallo determinata dall’assenza di cessioni propedeutiche alle entrate si riparte dalle parole di Cairo. Primo tema da reiterare Buongiorno: l’incedibilità del difensore nato tifoso e poi divenuto totem granata dopo la scelta di non accettare la proposta dell’Atalanta. Rinunciando alle Coppe e a un sostanzioso adeguamento di contratto. A farsi sotto ora è il Milan, ma il Toro come il giocatore portano avanti la tesi della conferma. Di eventuale cessione si parlerà semmai in estate. E comunque a fronte di un contratto in essere con scadenza 2028. E mettendo sul piatto tanti soldi, più 40 che 35 milioni.