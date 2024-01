"Inter, porta in faccia dallo United: ecco lo scambio proposto per Dumfries"

Porta in faccia del Manchester United all' Inter . Secondo quanto riporta il Sun i nerazzurri avrebbero provato a proporre uno scambio al club inglese ricevendo in risposta un secco no dai Red Devils. Per il tabloid il nome sul piatto era quello di Denzel Dumfries e la contropartita Aaron Wan-Bissaka . Il club di Old Trafford, però, avrebbe rifiutato e rispedito al mittente l'offerta.

La situazione di Dumfries e Wan-Bissaka

Dumfries ha il contratto in scadenza a giugno 2025 con l'Inter e la situazione per il rinnovo sembra al momento bloccata. E i nerazzurri, sempre come riporta il tabloid inglese, sembrano intenzionato a cedere l'esterno olandese, anche per non avere complicazioni relative alle normative imposte dal Fair Play Finanziario. Insomma, Dumfries potrebbe essere sacrificato. Situazione diversa invece per Wan-Bissaka, considerato molto prezioso all'interno della rosa dello United che ha deciso recentemente di attivare l'opzione per il rinnovo del giocatore fino al 2025.