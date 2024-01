Felipe Anderson alla Juve: è pronto a firmare, come può giocare con Allegri

TORINO - Un’impresa, più che una operazione di mercato: quella di riuscire a portare Teun Koopmeiners alla Juventus già in questa “finestra di mercato” a gennaio. Perché, dopo sondaggi e riflessioni, alla fine emerge comunque sempre lui come profilo più adatto per rinforzare la mediana bianconera. Adatto e, nel caso, anche immediato perché già conosce a menadito il campionato e potrebbe inserirsi in fretta nelle dinamiche tattiche e ambientali. Ecco, tutto bello e perfino calcisticamente giusto, ma poi si mette di mezzo questa ostinata realtà che racconta come l’Atalanta valuti l’olandese una quarantina di milioni e che non abbia nessuna necessità immediata di vendere per fare cassa. Senza dimenticare la situazione bloccata della Juve dal punto di vista della liquidità, necessaria per operazioni di questo tenore.