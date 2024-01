"Il Psg pensa al sostituto di Mbappé: nel mirino un attaccante in rotta col club"

Rashford, il caso Belfast e l’addio

Rashford è infatti finito nella bufera, e sembra in rotta con lo United, per aver saltato l'allenamento di venerdì dopo aver fatto le ore piccole la sera prima in un nightclub di Belfast, episodio che fa il paio con quanto successo a ottobre quando, dopo aver organizzato una festa per il suo compleanno poche ore dopo la sconfitta nel derby col City, Ten Hag definì la sua condotta “inaccettabile". Insomma da una parte i Red Devils non vorrebbero perdere un prodotto del vivaio così importante ma davanti alla giusta offerta potrebbero decidere di cedere il giocatore, anche per il bilancio, soprattutto dopo gli ultimi episodi. Il Psg pensa a fare sul serio, anche perché molto probabilmente da giugno dovrà fare a meno di Mbappé. Che sembra sempre più vicino all’addio a fine stagione.