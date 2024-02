Thiago Motta, il futuro non è Napoli: “Non andrebbe neanche se De Laurentiis…”

Thiago Motta , quale il futuro in programma per la prossima stagione? Il tecnico del Bologna sta incantando tutti con il suo gioco, che ha portato i rossoblù al 6° posto in classifica e a ridosso della zona Champions League . Ma quale sarà la prossima tappa nella carriera di tecnico non è ancora dato saperlo: se Deco ha praticamente escluso un suo possibile approdo al Barcellona per il post Xavi , in queste ore è stata definitivamente scartata l'ipotesi Napoli.

Futuro Motta, l'agente esclude il Napoli

A parlare di quello che potrebbe essere (o meglio non essere) il futuro di Thiago Motta è stato il suo agente, Dario Canovi. Interrogato in merito ad un possibile futuro sulla panchina partenopea a Radio Kiss Kiss, ha parlato così del suo assistito: "Thiago non conosce ancora il suo futuro, ma sicuramente non sarà al Napoli. Non firmerebbe neanche se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori, ha altri progetti per il suo futuro". Da settimane si rincorrono voci su quale squadra riuscirà ad accaparrarsi Thiago Motta al termine della stagione, ma per ora certezze nessuna. O meglio, soltanto una: il prossimo club del tecnico non sarà il Napoli.