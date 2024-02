"Mbappé, dubbi sul futuro": perché non è scontato che vada al Real Madrid

Mbappé-Real Madrid, le questioni irrisolte

Il problema per l'accordo tra Mbappé e il Real Madrid? Per il The Athletic sarebbero due i nodi da risolvere: il primo è quello economico. L'offerta presentata dai blancos sarebbe non soltanto inferiore a quella prospettata al calciatore nel maggio del 2022, ma sarebbe anche inferiore a quanto il calciatore guadagna il Psg e quanto potrebbero percepire in altri lidi, con Florentino Perez che sarebbe però convinto di aver fatto ancora una volta tutto il possibile per ingaggiare il francese, e spera e crede ancora che il giocatore accetti.