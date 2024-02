"Mbappé al Real Madrid: in arrivo ufficialità addio al Psg"

Una telenovela che sembra arrivata all'ultima puntata: Kylian Mbappé ha deciso dove giocherà la prossima stagione. Niente rinnovo col Psg, l'attaccante francese ha scelto il Real Madrid : sarebbe questa, secondo quanto riportato da Le Parisien, la decisione definitiva del classe 1998, che dopo esser stato almeno due volte vicinissimo a vestire la camiseta blanca, questa volta dovrebbe indossarla per davvero. Tanto più che da giorni si rincorrono i rumors sul possibile sostituto in casa Psg .

"Mbappé, addio Psg: ha scelto il Real Madrid"

La testata francese si dice sicura della scelta di Mbappé, con il trasferimento da parametro zero al Real Madrid, essendo il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Per Le Parisien ci sarebbe soltanto ancora un dubbio nella testa del calciatore: non sulla prossima squadra in cui giocherà, bensì sul momento in cui rivelare la decisione di abbandonare Psg e Ligue 1, direzione Santiago Bernabeu. L'attaccante tiene ancora segreta la sua decisione, riflettendo sul timing giusto per annunciare la sua scelta.

Anche perché si avvicina un importante turno di Champions League per i parigini: il 14 febbraio la squadra allenata da Luis Enrique ospiterà la Real Sociedad, con la gara di ritorno prevista per il 5 marzo in Spagna. Nel frattempo, sempre secondo il quotidiano francese, starebbero proseguendo dietro le quinte le trattative tra il Real Madrid e il calciatore per ultimare i dettagli nell'accordo: Mbappé dovrebbe sottoscrivere il contratto più importante dell'intero spogliatoio delle merengues.