Psg, 200 milioni per sostituire Mbappé: la lista degli obiettivi spaventa

Le parole di Luis Enrique

"Non ho informazioni da darvi". Così Luis Enrique ha tagliato corto in conferenza stampa sul futuro di Mbappé. Il tecnico spagnolo ha poi aggiunto: "Cercherò di chiudere questo argomento. Fino a quando le parti in causa non decideranno non commenterò. Io sono l'allenatore, parlerò quando parleranno le parti. Fino ad allora continueremo a lavorare. La squadra è al di sopra di tutti, questo è il messaggio che vogliamo mandare. Stiamo lavorando al futuro del club? Lavoro ogni giorno con il mio staff e la direzione sportiva sul presente e sul futuro. Il futuro prossimo della squadra. Questo è il nostro obiettivo per tutta la stagione".