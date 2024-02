Juve, l'obiettivo mercato ha rinnovato e resta in Olanda: "Una bella ricompensa"

Niente Juve per Ruud Nijstad. Il difensore del Twente che, qualche giorno fa, è stato in visita a Vinovo per visitare le strutture bianconere, ha deciso di firmare il suo contratto con il club olandese. Giuntoli e lo scouting gli hanno messo gli occhi addosso perché è un giocatore che ha mostrato qualità importanti per la sua giovanissima età. Sedici anni compiuti a metà gennaio, una struttura fisica imponente (188 centimetri) alla quale abbina una grande abilità nel gioco aereo e nella faase d'impostazione.