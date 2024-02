Davies al Real Madrid? Il Bayern Monaco punta un top player della Serie A

Per la Bild i bavaresi non potrebbero escludere la partenza del terzino canadese la prossima estate, e starebbero guardando in Italia per sostituirlo

27 . 02 . 2024 10:56 2 min Theo HernandezBayern MonacoMilan

© Getty Images Alphonso Davies e il Real Madrid: un'ipotesi concreta. Se nella giornata di ieri il The Athletic ha fatto il punto, rimarcando come il calciatore del Bayern Monaco abbia trovato l'accordo con i blancos, stavolta è la Bild a ricostruire la situazione del terzino canadese. Una trattativa che, per via indiretta, potrebbe riguardare anche il Milan e uno dei calciatori principali della sua rosa: Theo Hernandez. "Bayern, Davies via? Si pensa a Theo Hernandez" Secondo quanto riportato dal quotidianon tedesco, il problema principale del rinnovo di Davies con il Bayern sarebbe la richiesta economica di circa 20 milioni a stagione. In ogni caso, l'ultima parola non sarebbe ancora stata detta: l'agente di Davies sarebbe attualmente in viaggio all'estero, ma con l'intenzione di incontrare nuovamente la dirigenza del club bavarese. Le strade, a questo punto, sarebbero due: o un rinnovo con adeguamento del contratto, oppure un trasferimento al Real Madrid in caso di offerta adeguata da parte delle merengues. Dalla Spagna Marca parla di una probabile prima offerta di circa 35 milioni di euro, con la possibilità di incrementare la proposta fino a 40-50 milioni. A questo punto il Bayern Monaco non sarebbe più nella posizione di escludere una partenza di Davies la prossima estate: secondo quanto raccontato dalla Bild, i bavaresi si starebbero guardando attorno per l'eventuale sostituto, e il primo nome sulla lista sarebbe quello di Theo Hernandez. Calciomercato Mbappé e Davies al Real Madrid? La formazione per il 2024-2025 sarebbe clamorosa © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Giocatori più preziosi: in Italia.. Zidane e il futuro in panchina Tutte le news di Calciomercato

