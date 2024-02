"Leao? E chi è, un cantante?": incredibile Luis Enrique in conferenza

PARIGI (Francia) - "Cosa penso di Leao? Chi è? Un cantante? No, scherzo, so chi è ma non parlo di giocatori che non appartengono al mio club. So solo che se tutto andrà bene, la prossima stagione avremo una squadra migliore di quella di quest'anno, sotto ogni aspetto, offensivo, difensivo, tattico, su questo non ho dubbi". Luis Enrique dribbla i rumors di mercato ma rassicura i tifosi del Paris Saint Germain in vista dell'addio di Mbappé: "Luis Campos e io parliamo ogni giorno del presente e del futuro della squadra. Quello che faccio come allenatore è cercare di ottenere il massimo da tutti i giocatori. Quello che cerco sempre è il miglior interesse della squadra".