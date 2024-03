Yamal, offerta faraonica dal Psg. Mendes da Laporta, ma il Barcellona...

Lamine Yamal è senza dubbio uno dei fiori all'occhiello del Barcellona. Il giovanissimo attaccante è cresciuto nella Masia ed è considerato all'interno del club uno dei migliori prospetti prodotti dopo Leo Messi. Il classe 2007 è riuscito a bruciare le tappe: dall'esordio ancora sedicenne in Liga al primo gol con la Spagna dei grandi. Un talento importante e su cui i blaugrana hanno da sempre creduto tanto che per Xavi è uno dei titolari inamovibili; il suo gol contro il Mallorca ha regalato tre punti ai suoi per arrivare bene alla sfida con il Napoli in Champions . Dalla Spagna, intanto, sono arrivate voci di mercato davvero importanti sull'attaccante con il Psg pronto a spaventare il club di Laporta.

Lamine Yamal, offerta Psg e risposta Barcellona

Al Khelaifi e il Psg hanno messo nel mirino Lamine Yamal perché lo considerano il sostituto ideale di Mbappé, tanto da pensare di spenderci una cifra faraonica. Secondo quanto riportato da Marca, i parigini sarebbero disposti a mettere sul tavolo un'offerta da 200 milioni - potrebbe essere il secondo trasferimento più importnate nella storia del calcio dopo quello di Neymar proprio in Francia di 222 milioni di euro -. Il Barcellona era a conoscenza dell'interesse del Psg, per questo Jorge Mendes si è recato in Spagna in settimana per parlare con Laporta. La dirigenza, però, in questo è decisa e ha avvisato che non venderà il classe 2007

La Masia ha generato diversi giovani di talento e già entrati nel cuore dei tifosi convinti di poter aver in mano un progetto vincente per il futuro. Il lotto che è uscito con Araujo, Gavi, Pedri, Cubarsí, Balde, Fermín e, soprattutto, Lamine Yamal è una garanzia importante per il nuovo Barcellona. Per questo motivo non avverrà la cessione anche se Laporta sa che quei 200 milioni lo alleggerirebbero molto a livello economico, ma a livello sportivo sarebbe un grosso errore. Ecco perché il club blaugrana ha messo una clausola di un milardio per evitare che il giocatore se ne andasse.